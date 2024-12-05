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CNN نقلا عن تقرير للاستخبارات الأميركية: إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:41
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