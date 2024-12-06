Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالة السورية: معبر العريضة الحدودي مع لبنان خرج عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: شهداء وجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان
lebanon 24
06/12/2024 09:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. معبر العريضة خارج الخدمة وشظايا صاروخ ألحقت أضرارا بمنازل شمال لبنان
lebanon 24
06/12/2024 09:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: شهيدان و5 جرحى في الهجوم الإسرائيلي على معبر جوسيه وجسور عند الحدود السورية-اللبنانية
lebanon 24
06/12/2024 09:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية بالقرب من معبر الجوسية الحدودي في منطقة البقاع يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان
lebanon 24
06/12/2024 09:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:39 | 2024-12-06
02:30 | 2024-12-06
02:14 | 2024-12-06
02:12 | 2024-12-06
02:11 | 2024-12-06
02:04 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24