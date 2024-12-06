Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الجيش والشاباك تمكنا من القضاء على قائد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
06-12-2024 | 02:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: تم القضاء على معظم قادة ألوية حزب الله للمرة الثالثة (الحدث)
lebanon 24
06/12/2024 14:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الوسطى الأميركية: نهنئ الجيش الإسرائيلي بالقضاء على يحيى السنوار
lebanon 24
06/12/2024 14:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" استهدف مقر إقامة قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
06/12/2024 14:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تعيينات جديدة في الجيش تشمل قادة الجبهة الشمالية وحرس الحدود وسلاح البر وفرق جفعاتي وناحال والضفة الغربية
lebanon 24
06/12/2024 14:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2024-12-06
07:12 | 2024-12-06
07:10 | 2024-12-06
07:07 | 2024-12-06
07:06 | 2024-12-06
06:46 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24