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مدير مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي في شمال غزة خصوصا في محيط مستشفى كمال عدوان

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:13
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