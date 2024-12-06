21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول إيراني كبير: طهران وبغداد تدرسان مشاريع دفاعية مشتركة عبر مجموعات المقاومة وحتى الجيوش النظامية
Lebanon 24
06-12-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران تقدم معلومات مخابراتية ودعمًا بالأقمار الاصطناعية لسوريا
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران تقدم معلومات مخابراتية ودعمًا بالأقمار الاصطناعية لسوريا
06/12/2024 17:00:19
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات لها
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات لها
06/12/2024 17:00:19
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران تتوقع محادثات "صعبة وجادة" مع دول الترويكا في جنيف
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران تتوقع محادثات "صعبة وجادة" مع دول الترويكا في جنيف
06/12/2024 17:00:19
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": اللقاء المباشر المبكر بين مسؤول إيراني كبير وإيلون ماسك يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة ترامب
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": اللقاء المباشر المبكر بين مسؤول إيراني كبير وإيلون ماسك يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة ترامب
06/12/2024 17:00:19
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
Lebanon 24
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
02:15 | 2024-12-06
06/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
Lebanon 24
بينهم لبنانيين.. اليكم لائحة باسماء السجناء المحررين من السجون السورية اليوم
12:32 | 2024-12-05
05/12/2024 12:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
23:59 | 2024-12-05
05/12/2024 11:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
01:49 | 2024-12-06
06/12/2024 01:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك سوريا... معلومات مهمّة عن "العصائب الحمراء" وسهيل الحسن الملقب "بالنمر"
Lebanon 24
معارك سوريا... معلومات مهمّة عن "العصائب الحمراء" وسهيل الحسن الملقب "بالنمر"
14:00 | 2024-12-05
05/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:51 | 2024-12-06
معوّض: حزب الله ليس قادراً على أن يكون قوّة ردع وحماية للبنان وسلاحه أدى الى تدمير منهجي للبنان
09:51 | 2024-12-06
المتحدثة باسم "اليونيسيف" في غزة لـ"الجزيرة": الوضع في الشمال مروع حسب موظفينا
09:47 | 2024-12-06
هيئة البثّ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته على الحدود مع سوريا مع زيادة احتمال انهيار الجيش السوري
09:40 | 2024-12-06
النائب ميشال معوض باسم كتلة "تجدد": الدمار المباشر للحرب الأخيرة على لبنان يوازي حوالى 10 مليار دولار وحذّرنا من جرّ لبنان الى حرب ليست حربه وطالبنا بالعودة إلى الدستور والطائف وتطبيق القرارات الدولية
09:39 | 2024-12-06
"بلومبرغ" عن مصدر مقرب من الكرملن: لا خطة لدى روسيا لإنقاذ حكومة دمشق
09:31 | 2024-12-06
المرصد السوري: طريق حمص - حماة بيد المعارضة المسلحة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
06/12/2024 17:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24