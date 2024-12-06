Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعزز انتشار قواته في الجولان

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعزز القوات الجوية والبرية في منطقة هضبة الجولان بناء على تقييم الوضع في سوريا
lebanon 24
06/12/2024 17:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يزيد قواته بشكل كبير في الجولان خشية الانهيار الكامل لنظام الأسد
lebanon 24
06/12/2024 17:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات عسكرية في الأغوار الشمالية وجنوبي الجولان لتعزيز جهوزية قواته
lebanon 24
06/12/2024 17:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي أنهى نشر منظومات رصد وتصوير متطورة في المنطقة العازلة مع غزة
lebanon 24
06/12/2024 17:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:02 | 2024-12-06
09:51 | 2024-12-06
09:51 | 2024-12-06
09:47 | 2024-12-06
09:40 | 2024-12-06
09:39 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24