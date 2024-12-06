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وزير الخارجية الإيراني: طهران على استعداد تام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم

Lebanon 24
06-12-2024 | 07:28
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