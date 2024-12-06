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الحكومة الألمانية: ندعو لحماية المدنيين السوريين ومنع المزيد من التهجير وضمان وصول المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:24
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