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النائب ميشال معوض باسم كتلة "تجدد": الدمار المباشر للحرب الأخيرة على لبنان يوازي حوالى 10 مليار دولار وحذّرنا من جرّ لبنان الى حرب ليست حربه وطالبنا بالعودة إلى الدستور والطائف وتطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:40
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