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هيئة البثّ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته على الحدود مع سوريا مع زيادة احتمال انهيار الجيش السوري

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:47
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