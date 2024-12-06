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معوّض: حزب الله ليس قادراً على أن يكون قوّة ردع وحماية للبنان وسلاحه أدى الى تدمير منهجي للبنان

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:51
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