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فصائل محلية في السويداء: انسحاب عناصر الأمن من مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء

Lebanon 24
06-12-2024 | 11:18
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