Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: طلبت من الجيش الحفاظ على مستوى التأهب ومراقبة التطورات في سوريا

Lebanon 24
06-12-2024 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يجري حاليا نقاشا بشأن التطورات في سوريا
lebanon 24
06/12/2024 21:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: انتقاد المتحدث باسم الجيش للمستوى السياسي خطير وسأتخذ إجراءات مشددة ضده
lebanon 24
06/12/2024 21:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون على مستوى الهجوم والدفاع ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية
lebanon 24
06/12/2024 21:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نقل الفرقة 210 إلى الحدود مع سوريا خشية خروج الأحداث عن السيطرة والاقتراب من الحدود
lebanon 24
06/12/2024 21:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع

الإسرائيلي:

الجيش

الحفاظ

مستوى

التأهب

ومراقبة

التطورات

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:32 | 2024-12-06
14:30 | 2024-12-06
14:21 | 2024-12-06
14:21 | 2024-12-06
14:20 | 2024-12-06
14:19 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24