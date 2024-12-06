جعجع: الإنسحابات السريعة والمفاجئة للجيش السوريّ أمرٌ مُستغرب وهناك فرضية مطروحة تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون متواطئاً لإخراج إيران من سوريا و "بيعمل بي بيها"

Lebanon 24