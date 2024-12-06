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جعجع: الإنسحابات السريعة والمفاجئة للجيش السوريّ أمرٌ مُستغرب وهناك فرضية مطروحة تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون متواطئاً لإخراج إيران من سوريا و "بيعمل بي بيها"

Lebanon 24
06-12-2024 | 13:55
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