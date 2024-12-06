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جعجع: لا أتخوف من موجات نزوح جديدة من سوريا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:06
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