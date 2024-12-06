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أخبار عاجلة
أنباء عن قيام الجيش الاسرائيلي بنسف منازل سكنية في الخيام
Lebanon 24
06-12-2024
|
17:40
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