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مصدر كردي للعربية: لا صحة للأنباء عن سيطرة "قسد" على معبر البوكمال مع العراق

Lebanon 24
07-12-2024 | 00:46
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