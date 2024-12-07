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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: صفقة التبادل في طريقها إلى النضوج وإرادة حماس للتوصل إلى اتفاق تبدو أكبر مما كانت عليه
Lebanon 24
07-12-2024
|
00:55
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