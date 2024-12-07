الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية الأردن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى التطورات في سوريا

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