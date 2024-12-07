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الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤولين: روسيا قد تبدأ بمغادرة سوريا مع تقارير عن خروج سفن لها من ميناء طرطوس

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:43
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