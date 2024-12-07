ميقاتي: نسعى جاهدين لحل المشكلات والقضايا التي يعانون منها على الحدود كما يعاني منها أهلنا في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية وعلى مدى جغرافية المعاناة والاعتداءات الاسرائيلية

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