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ميقاتي: وجودنا اليوم في هذا الموقع بالذات يؤكد مجدداً موقفنا الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:54
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