ميقاتي: أدعو الله أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل كما أوكد أننا نرى في تضحيات عسكريينا وصمود شعبنا الحافز الاساسي للاستمرار في المطالبة بحقنا في ارضنا وسيادتنا الكاملة عليها

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