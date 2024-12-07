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ميقاتي: أدعو الله أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل كما أوكد أننا نرى في تضحيات عسكريينا وصمود شعبنا الحافز الاساسي للاستمرار في المطالبة بحقنا في ارضنا وسيادتنا الكاملة عليها

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:55
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