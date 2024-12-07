ميقاتي: الى العسكريين أقول إنَّ هذه الأرض أرضُكم والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن وهذا الشعب هو أهلكم وبحمايتكم ويقدر تضحياتكم ويحتضنكم

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