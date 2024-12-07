Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ارتأينا أن نعقد اجتماع الحكومة في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور ولهذا الاجتماع رمزية كبيرة وسنستمع لخطة إنتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
07/12/2024 13:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات التي تستهدف إرباكنا أو دفعنا الى تبديل قناعاتنا وخياراتنا الوطنية
lebanon 24
07/12/2024 13:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها والاسهام الفعلي بتنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق
lebanon 24
07/12/2024 13:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نؤكد أن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل هو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة
lebanon 24
07/12/2024 13:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2024-12-07
05:44 | 2024-12-07
05:43 | 2024-12-07
05:39 | 2024-12-07
05:36 | 2024-12-07
05:26 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24