ميقاتي: لنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية

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