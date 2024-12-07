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 ميقاتي: إن الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي لن يعود اليها الامن والامان الا من خلال تطبيق القرارات الدولية وحماية وطننا وارضنا وسيادتنا وصون كرامة اهلنا

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:56
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