ميقاتي: ارتأينا أن نعقد اجتماع الحكومة في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور ولهذا الاجتماع رمزية كبيرة وسنستمع لخطة إنتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني

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