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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء القطري: لا يوجد جهد جاد من الأسد للمصالحة مع شعبه
Lebanon 24
07-12-2024
|
03:18
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