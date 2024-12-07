المكاري: الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً

Lebanon 24