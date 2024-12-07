Advertisement

أخبار عاجلة

المكاري: الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً الى سكان الجنوب بعدم التوجه نحو القرى التي طالب بإخلائها أو باتجاه قواته في المنطقة
lebanon 24
07/12/2024 13:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عملياتنا مستمرة في جباليا من أجل خلق واقع أمني آمن لسكاننا في الجنوب
lebanon 24
07/12/2024 13:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي للجزيرة: انتشار الجيش في الجنوب سيعني أنه المسؤول عن التحركات العسكرية جنوب الليطاني
lebanon 24
07/12/2024 13:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
07/12/2024 13:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:07 | 2024-12-07
05:48 | 2024-12-07
05:44 | 2024-12-07
05:43 | 2024-12-07
05:39 | 2024-12-07
05:36 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24