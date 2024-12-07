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مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسكاي نيوز عربية: أعضاء اللجنة صوتوا ضد تشكيل لجنة إسناد غزة لأنها تعزر الانقسام

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:30
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