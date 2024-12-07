Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية بسام المولوي من مدينة صور: التحية للقوى الأمنية والفرق الإغاثية كافة التي لم تترك جنوب لبنان رغم خطر العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
07-12-2024 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام مولوي: هناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمعالجة أزمة النزوح جراء العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
07/12/2024 13:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: وزارة الأشغال بدأت منذ اليوم الأوّل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بفتح كافة الطرقات والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لاسيما في النبطية ومحافظة الجنوب
lebanon 24
07/12/2024 13:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من عين التينة: الضيف والمضيف واحد في أنحاء لبنان وننتظر ولو بحذر
lebanon 24
07/12/2024 13:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي: القوى الأمنية موجودة في المناطق التي لا يزال المواطنون يمكثون ضمنها في جنوب لبنان
lebanon 24
07/12/2024 13:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2024-12-07
06:07 | 2024-12-07
05:48 | 2024-12-07
05:44 | 2024-12-07
05:43 | 2024-12-07
05:39 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24