المولوي: الوضع الأمني في لبنان حسّاس وجيّد جداً والقوى الأمنية ظلت موجودة في كل مكانٍ يتواجد فيه مواطن لبناني رغم كل ما تعرضت له بعض المراكز لتدمير جزئي أو كلي من قبل العدو الإسرائيليّ

Lebanon 24