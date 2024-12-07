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المولوي: العمل على "الأمن الاستباقي" قائم على كافة الأراضي اللبنانية وفي المخيمات لاستباق عملية حصول أي جريمة ومنعها بشكلٍ كامل

Lebanon 24
07-12-2024 | 05:17
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