Advertisement

أخبار عاجلة

"أ.ف.ب" نقلا عن مصدر في "حزب الله": أرسلنا 2000 مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان

Lebanon 24
07-12-2024 | 06:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منطقة مهمة لـ"حزب الله" تقصفها إسرائيل.. ما الهدف من استهداف "القصير"؟
lebanon 24
07/12/2024 16:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا" عن مصدر عسكري سوري: لا صحة لدخول المسلحين منطقة "القريتين" جنوب شرق حمص
lebanon 24
07/12/2024 16:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر في الخارجية التركية: فيدان يبلغ بلينكن بأن الحكومة السورية يجب أن تجري حواراً مع المعارضة
lebanon 24
07/12/2024 16:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر بالخارجية التركية: فيدان أبلغ بلينكن أن الحكومة السورية يجب أن تجري حوارا مع المعارضة
lebanon 24
07/12/2024 16:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:01 | 2024-12-07
08:28 | 2024-12-07
08:21 | 2024-12-07
07:50 | 2024-12-07
07:48 | 2024-12-07
07:46 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24