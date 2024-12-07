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معلومات "لبنان 24": وزير الدفاع وقّع مرسوم تعيين اللواء حسان عودة رئيسا للأركان في الجيش

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:22
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