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"سانا" عن مصدر عسكري: لا صحة للأنباء عن انسحاب وحدات قوّاتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:34
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