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إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة تعلن بدء معركة مدينة حمص (الحدث)

Lebanon 24
07-12-2024 | 09:13
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