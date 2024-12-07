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الرئيس التركي: بذلنا قصارى جهدنا للمحافظة على وحدة الأراضي السورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية

Lebanon 24
07-12-2024 | 09:44
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