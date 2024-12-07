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المعارضة السورية المسلحة: نؤكد حرصنا على حماية جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:18
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