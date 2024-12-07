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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 4 إصابات من جراء عملية الدهس جنوبي الخليل بينها إصابة وصفت بالخطيرة

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:37
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