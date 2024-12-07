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بدء اجتماع ثلاثي في باريس يضم رؤساء كل من فرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:41
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