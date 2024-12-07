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وزير الخارجية الإيراني: عدم احتواء التطورات الخطيرة سيؤدي لتحول سوريا إلى ملاذ ومركز لنشاط الإرهابيين

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:53
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