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الخارجية العراقية: وزيرا خارجية العراق وتركيا أكدا على خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على البلدين

Lebanon 24
07-12-2024 | 11:59
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