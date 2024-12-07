Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي: الأمور في سوريا تتحرك بسرعة كبيرة وهناك تأثير الدومينو

Lebanon 24
07-12-2024 | 13:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب الذي يريد إنهاء حرب غزة بسرعة سيكون له تأثير على نتنياهو أكبر من بايدن
lebanon 24
08/12/2024 07:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون إسرائيليون يجرون حوارا أوليا مع "قوات سوريا الديمقراطية"
lebanon 24
08/12/2024 07:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا عن مسؤولين إسرائيليين: نقلنا رسالة إلى عدة تنظيمات معارضة في سوريا وحذرنا من الاقتراب من الحدود
lebanon 24
08/12/2024 07:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: مسؤول أميركي وصف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في #لبنان بأنها لعبة خطيرة
lebanon 24
08/12/2024 07:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:01 | 2024-12-08
23:59 | 2024-12-07
23:54 | 2024-12-07
23:45 | 2024-12-07
23:33 | 2024-12-07
23:29 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24