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سي إن إن عن مسؤول أميركي: البنتاغون لا يضع خططا لتغيير وضع قواته في سوريا وينتظر رؤية ما سيحدث

Lebanon 24
07-12-2024 | 13:08
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