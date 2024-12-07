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وزير الداخلية السوري: دمشق عصية على الإرهابيين والأعداء وهناك طوق أمني وعسكري قوي حولها

Lebanon 24
07-12-2024 | 13:14
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