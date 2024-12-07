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رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نتابع الوضع في سوريا لنتأكد أن الفصائل لن تتوجه صوبنا

Lebanon 24
07-12-2024 | 13:15
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