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مكتب نتنياهو: إسرائيل تعمل على استغلال كل فرصة متاحة للدفع قدما بمفاوضات تبادل الأسرى

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:56
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