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رويترز عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة: عشرات من مركبات الجيش السوري تغادر حمص واستهداف بعضها

Lebanon 24
07-12-2024 | 15:33
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