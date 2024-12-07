Advertisement

أخبار عاجلة

ضابط بالجيش السوري لرويترز: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله ينسحبون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة

Lebanon 24
07-12-2024 | 16:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: تقرير أولي عن معارك قاسية بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
08/12/2024 07:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرات لـ"وحدة عزيز وقوة الرضوان" التابعة لحزب الله بالحوش جنوب لبنان
lebanon 24
08/12/2024 07:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نائب قائد "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
lebanon 24
08/12/2024 07:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مسؤول ارتباط حزب الله بالجيش السوري في دمشق
lebanon 24
08/12/2024 07:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:08 | 2024-12-08
00:01 | 2024-12-08
23:59 | 2024-12-07
23:54 | 2024-12-07
23:45 | 2024-12-07
23:33 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24